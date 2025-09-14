İsrail Gazze'deki Üniversite Binasını Vurdu

İsrail ordusu, işgal planını fiili olarak devreye soktuğu Gazze kentinde bulunan Gazze İslam Üniversitesine ait bir binayı vurdu.

İsrail "güvenlik kabinesinin", 8 Ağustos'ta kuzeydeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermesinin ardından İsrail ordusu burada yaşayan Filistinlileri güneye sürmek için saldırıları yoğunlaştırdı.

Özellikle yüzlerce Filistinlinin yaşadığı çok katlı binalar sıklıkla hedef alınıyor.

Bugünkü saldırılarda, daha önce de bombalanan ve büyük kısmı yıkılan Gazze İslam Üniversitesinin bir binası vuruldu.

İsrail, saldırıdan önce üniversiteye sığınan yerinden edilmiş Filistinlilere tahliye çağrısında bulundu, sonra da binayı hedef aldı.

İsrail ordusu bugün Gazze kentinde El-Kevser, Muhenna ve Er-Rabi binalarını vurmuştu. Bu binaların vurulmasıyla yüzlerce aile evsiz kalmıştı.

İsrail güvenlik kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. İsrail ordusu da 11 Ağustos'ta Zeytun Mahallesi'nden kente saldırılarını başlatmıştı.