İsrail, Gazze'den Alıkoyduğu 64 Filistinli Eserin Yerlerini Açıkladı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'den Alıkoyduğu 64 Filistinli Eserin Yerlerini Açıkladı

İsrail'in, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve aylarca yerlerini gizlediği 64 Filistinli esirin yerini açıkladığı bildirildi.

20.02.2025 02:46
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İsrail'in, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve aylarca yerlerini gizlediği 64 Filistinli esirin yerini açıkladığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail makamlarının, aylarca süren gizliliğin ardından Gazze Şeridi'nden alıkonulan 64 Filistinlinin gözaltı yerlerini açıkladığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail cezaevi makamları tarafından "tutuklanma yerlerine yanıt verilen Gazzeli 64 esirin" isimlerine yer verilirken, İsrail makamlarından verilen yanıtlarda esirlerin tutuldukları hapishane ve kamp yerlerinin aktarıldığı, ancak diğer bazı kişilerle ilgili henüz yanıt veya bilgiye ulaşılamadığı ifade edildi.

Tutuldukları yerleri açıklanan esirlerin, Negev ve Nafha hapishaneleri, İsrail'in güneyindeki Sde Teiman ve Saharonim kampları, Batı Şeria'nın merkezindeki Ofer hapishanesi, İsrail'in merkezindeki Nitzan hapishanesi ve İsrail'in kuzeyindeki Naftali ve Megiddo hapishaneleri arasında dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'den alıkonulan Filistinli sayısına ilişkin mevcut tek verinin İsrail cezaevleri yönetiminin bu ayın başında kabul ettiği 1802 kişi olduğu bildirildi. Bu belirtilen sayıda kadınlar ve çocukların olduğuna dikkati çekilirken, yüzlerce esirin hala zorla kaybetme suçuna maruz kaldığı vurgulandı.

Gazze'den alıkonulanların sayısının binlerle ifade edilebileceğine dikkati çekilen açıklamada, "İşgal devleti (İsrail) Gazzeli esirlere karşı daha önce görülmemiş düzeyde sistematik işkence suçları işlemeye devam ediyor. Bu durum onlarca kişinin şehit olmasına yol açtı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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