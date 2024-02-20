İsrail, Gazze\'nin kuzeyine yardım faaliyetlerini engelliyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak kıtlığa yol açtığı Gazze'nin kuzeyine bu yıl planlanan yardımlardan yarısından fazlasına izin vermediğini açıkladı.
UNRWA'nın X sosyal medya hesabından İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'de yardım faaliyetlerini engellemesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda, bu yılın başından bu yana İsrail'in, UNRWA ve insani yardım ortaklarının Gazze'in kuzeyine yönelik yardım ulaştırma ve değerlendirme yapma çalışmalarının yüzde 51'ini engellediği belirtildi.
Ayrıca, Gazze'nin kuzeyinde "gıda güvensizliğinin de son derece kritik bir aşamaya ulaştığı" uyarısı yapıldı.
Bir yandan İsrail saldırıları, diğer yandan açlık
İsrail 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.
Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 Filistinli yaralandı.
Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.
BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.
Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.
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