İsrail, Gazze Şeridi ile sınırda tampon bölge kuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Gazze Şeridi ile sınırda tampon bölge kuruyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi ile olan sınırın Filistin tarafında tampon bölge kurma çalışmalarını sürdürüyor. Tampon bölge, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine kadar uzanan sınır çitinin yakınında yer alacak ve Gazze Şeridi'nin yüzde 16'sını oluşturacak. Ayrıca İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyini merkez ve güney bölgelerinden ayıran çapraz koridorun inşasını tamamlamak için çalışıyor. İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

28.03.2024 18:19  Güncelleme: 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi ile olan sınırın Filistin tarafında tampon bölge kurma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Haaretz gazetenin haberinde, tampon bölgenin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinden güneyde Kerem Ebu Salim'e kadar uzanan sınır çitinin yakınında kurulduğu kaydedildi.

Haberde, "Tampon bölgenin genişliği Gazze'nin içinde bir kilometreye ulaşacak ve tamamlandığında Gazze Şeridi'nin toplam alanının yüzde 16'sını oluşturacak." ifadeleri kullanıldı.

Tampon bölgenin yanı sıra İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyini merkez ve güney bölgelerinden ayıran çapraz koridorun inşasını tamamlamak için de çalıştığına dikkati çekildi.

İsrail makamlarından ise habere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız saldırılarla çoğu çocuk ve kadın on binlerce sivili öldürdüğü Gazze Şeridi'nde, 17 yıl boyunca havadan, karadan ve denizden uyguladığı kanunsuz ablukayla ekonomiyi ve insani koşulları felce uğratarak Filistinlilerin yaşam alanını her geçen gün daha da daralttı.

Gazze sınır şeridi boyunca yerin birkaç metre altına uzanan üç güvenlik duvarının inşa edilmesi, sınırın çeşitli bölgelerine inşa edilen gözetleme kuleleri, sınıra yakın bölgelerde oluşturulan tampon bölgeler ve bu bölgelere yaklaşan sivillerin öldürülmesi veya alıkonulması İsrail'in uyguladığı kısıtlamalardan sadece bazıları.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 552 Filistinli öldürüldü, 74 bin 980 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze Şeridi ile sınırda tampon bölge kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çorum Belediyesi, Bin 571 Çocuğa Bayramlık Kıyafet Hediye Etti
    19:02 Çorum Belediyesi, Bin 571 Çocuğa Bayramlık Kıyafet Hediye Etti

    Çorum Belediyesi, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet hediye ederek yüzlerini güldürdü. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da dağıtıma katılarak çocuklarla ilgilendi.

  • Çorlu'da Atık Depolama Tesisi Yangını
    19:01 Çorlu'da Atık Depolama Tesisi Yangını

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan atık depolama tesisinde çıkan yangın, Ergene ilçesinden de yoğun dumanla görüldü. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

  • Galatasaray teknik ekibi ve basın mensupları arasında maç yapıldı
    18:59 Galatasaray teknik ekibi ve basın mensupları arasında maç yapıldı

    Galatasaray Futbol Takımı, milli takım arasında Antalya'da kamp yaparken teknik ekip ve basın mensupları arasında maç düzenlendi. Teknik ekip, 13-3'lük skorla galip geldi ve Ali Yiğit Buruk 3 gol attı.

  • RTÜK Başkanı Şahin: Murat Kurum'un eşi ücretsiz izin aldı
    18:59 RTÜK Başkanı Şahin: Murat Kurum'un eşi ücretsiz izin aldı

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un ücretsiz izin aldığını açıkladı. Şahin, Şengül Kurum'un etik ve ilkeli bir duruş sergileyerek eşinin yanında olmasında hiçbir mahsur olmadığını belirtti ve yalan yanlış algılarla kurumu ve çalışanlarını yıpratmaya izin vermeyeceklerini vurguladı.

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı Anma Töreninde Konuştu
    18:57 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı Anma Töreninde Konuştu

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde düzenlenen 5. Makale Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, savcı Mehmet Selim Kiraz'a yapılan saldırının Türkiye'nin geleceğine yönelik bir saldırı olduğunu belirtti ve terörle mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, törende makale yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

  • Ankara Dikmen Semtinde Mikser Kamyonu Devrildi, Sürücü Yaralandı
    18:55 Ankara Dikmen Semtinde Mikser Kamyonu Devrildi, Sürücü Yaralandı

    Ankara'nın Dikmen semtinde mikser kamyonu yokuşa dönmek isterken virajı alamayınca devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Z. O. yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


18:39 Habur Gümrük Kapısı’nda 850 kilogram eroin ele geçirildi Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirildi
18:18 Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı
17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
17:00 Bakanlık harekete geçti “Jasmine bebek“ için toplatma kararı Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:59 İngiltere’de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi İngiltere'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi
15:52 Sarıyer’deki çatışmanın arkasından “Kürt Tilkisi“ çıktı Sarıyer'deki çatışmanın arkasından "Kürt Tilkisi" çıktı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:30 AKP İzmir adayı Hamza Dağ’a TKP’li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a TKP'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 19:03:47. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze Şeridi ile sınırda tampon bölge kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement