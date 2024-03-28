İsrail, Gazze Şeridi ile sınırda tampon bölge kuruyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi ile olan sınırın Filistin tarafında tampon bölge kurma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Haaretz gazetenin haberinde, tampon bölgenin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinden güneyde Kerem Ebu Salim'e kadar uzanan sınır çitinin yakınında kurulduğu kaydedildi.
Haberde, "Tampon bölgenin genişliği Gazze'nin içinde bir kilometreye ulaşacak ve tamamlandığında Gazze Şeridi'nin toplam alanının yüzde 16'sını oluşturacak." ifadeleri kullanıldı.
Tampon bölgenin yanı sıra İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyini merkez ve güney bölgelerinden ayıran çapraz koridorun inşasını tamamlamak için de çalıştığına dikkati çekildi.
İsrail makamlarından ise habere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız saldırılarla çoğu çocuk ve kadın on binlerce sivili öldürdüğü Gazze Şeridi'nde, 17 yıl boyunca havadan, karadan ve denizden uyguladığı kanunsuz ablukayla ekonomiyi ve insani koşulları felce uğratarak Filistinlilerin yaşam alanını her geçen gün daha da daralttı.
Gazze sınır şeridi boyunca yerin birkaç metre altına uzanan üç güvenlik duvarının inşa edilmesi, sınırın çeşitli bölgelerine inşa edilen gözetleme kuleleri, sınıra yakın bölgelerde oluşturulan tampon bölgeler ve bu bölgelere yaklaşan sivillerin öldürülmesi veya alıkonulması İsrail'in uyguladığı kısıtlamalardan sadece bazıları.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 552 Filistinli öldürüldü, 74 bin 980 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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