İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için müzakerelere devam edecek - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için müzakerelere devam edecek

İsrail hükümeti, müzakere heyetine Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşması yapılması için görüşmelere devam etme talimatı verdi. Savaş Kabinesi tarafından alınan karar, Hamas ile anlaşmazlık noktalarında uzlaşma talimatı ve İsrail'in ısrarlarını içermektedir. Hamas'ın ateşkes önerisine onay vermesine rağmen, İsrail Savaş Kabinesi saldırılara devam kararı almıştı.

23.05.2024 12:29
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İsrail hükümetinin, müzakere heyetine, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşması yapılması için görüşmelere devam etme talimatı verdiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Savaş Kabinesi dün yaklaşık 5 saat süren toplantı düzenledi.

Savaş Kabinesi, toplantıda müzakere heyetine Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve İsrailli esirlerin geri dönüşü için görüşmeleri sürdürmesi talimatını verdi.

Ayrıntıları açıklanmayan ve kabine üyelerinin fikir birliğiyle alındığı ifade edilen karar, Hamas ile anlaşmazlık noktalarında uzlaşma talimatı ve İsrail'in birçok konudaki ısrarını da içeriyor.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için müzakerelere devam edecek - Son Dakika

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