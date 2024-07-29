İsrail, Gazze Şeridi'nde Yoğun Topçu Saldırılarıyla Binaları Yıktı - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'nde Yoğun Topçu Saldırılarıyla Binaları Yıktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine gece boyu yoğun topçu saldırıları düzenleyerek birçok bina ve evi yıktı. İsrail askerleri, Filistinlilerin evlerine otomatik silahlarla rastgele ateş açarak, bazı ev ve binaları patlayıcılarla havaya uçurdu. Gazze Sivil Savunma Birimi, İsrail güçlerinin hala Tel el-Heva Mahallesi'nde bulunduğunu ve Filistinlilerin evlerini yakarak vatandaşları rastgele öldürdüğünü belirtti. İsrail'in saldırıları sonucunda binlerce Filistinli öldü, yaralandı ve sivil altyapı tahrip edildi.

29.07.2024 13:31
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Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine gece boyu yoğun topçu saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, birçok bina ve evi yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva, Sabra, Zeytun ve Şeyh Aclin mahallelerine yönelik gece boyu yoğun topçu saldırıları devam etti.

Söz konusu mahallelere giren İsrail askerleri, Filistinlilerin evlerine otomatik silahlarla rastgele ateş açarak, bölgede bulunan bazı ev ve binaları patlayıcılarla havaya uçurdu.

Gazze Sivil Savunma Birimi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin ve askeri araçlarının hala Tel el-Heva Mahallesi'nde bulunduğu belirtildi.

İsrail askerlerinin, özellikle Ürdün Hastanesi civarında yoğunlaştığı ifade edilen açıklamada, Filistinlilerin evlerini yakarak, vatandaşları da rastgele öldürdüğü kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 363 Filistinli öldü, 90 bin 923 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze Şeridi'nde Yoğun Topçu Saldırılarıyla Binaları Yıktı - Son Dakika

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