İsrail, Gazze Şeridi'nde Yoğun Topçu Saldırılarıyla Binaları Yıktı

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Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine gece boyu yoğun topçu saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, birçok bina ve evi yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva, Sabra, Zeytun ve Şeyh Aclin mahallelerine yönelik gece boyu yoğun topçu saldırıları devam etti.

Söz konusu mahallelere giren İsrail askerleri, Filistinlilerin evlerine otomatik silahlarla rastgele ateş açarak, bölgede bulunan bazı ev ve binaları patlayıcılarla havaya uçurdu.

Gazze Sivil Savunma Birimi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin ve askeri araçlarının hala Tel el-Heva Mahallesi'nde bulunduğu belirtildi.

İsrail askerlerinin, özellikle Ürdün Hastanesi civarında yoğunlaştığı ifade edilen açıklamada, Filistinlilerin evlerini yakarak, vatandaşları da rastgele öldürdüğü kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 363 Filistinli öldü, 90 bin 923 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.