İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli mültecilerin çadırlarına saldırdı: 4 ölü - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli mültecilerin çadırlarına saldırdı: 4 ölü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenledi. Saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybetti ve birkaç kişi yaralandı. İsrail'in saldırıları sonucu yüzlerce kişi bölgeden kaçmak zorunda kaldı.

28.06.2024 01:13
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırılarda en az 4 kişi öldü ve birkaç kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Refah kentinin el-Mavasi bölgesinde kısmen ilerleyerek yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırlara roket atışları yaptı.

İsrail'in çadırlara saldırıları sonucu en az 4 kişi yaşamını yitirdi, birkaç kişi yaralandı. Yaralananlar, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki hastaneye ulaştırıldı.

İsrail'in saldırıları üzerine yüzlerce kişinin bölgeden kaçmak zorunda kaldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli mültecilerin çadırlarına saldırdı: 4 ölü - Son Dakika

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