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İsrail, Gazze Şeridi'ne 100'den fazla saldırı düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'ne 100'den fazla saldırı düzenledi

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 100'den fazla yere savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bin 674'e ulaştı.

İsrail, Gazze Şeridi\'ne 100\'den fazla saldırı düzenledi
26.12.2023 - 10:41,
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İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 100'den fazla yere savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu.

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına ve bölgede derinleşen insani krize rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a da kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik bombardımanlarına devam ediyor.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze'de 100'den fazla yere saldırı düzenlediği bildirildi.

Vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu iddia edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bin 674'e ulaştı.

Saldırılarda öldürülenlerin en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ünü de kadınlar oluşturuyor. İsrail'in saldırılarında 54 bin 536 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA
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