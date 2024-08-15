İsrail, Gazze'ye 30 hava saldırısı düzenledi

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 30 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 30 hava saldırısı düzenlendiği belirtilirken, Refah bölgesinde silahlı 20 kişinin öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'ta Hamas'ın olduğu iddia edilen silah deposundaki silahlı kişileri hedef aldığı öne sürüldü.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinli öldü, 92 bin 401 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.