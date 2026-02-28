İsrail, Gazze'ye Hava ve Topçu Saldırıları Düzenliyor - Son Dakika
İsrail, Gazze'ye Hava ve Topçu Saldırıları Düzenliyor

28.02.2026 11:35
İsrail ordusu Gazze'de ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarına devam ediyor; 618 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridinin çeşitli bölgelerine hava ve topçu saldırıları düzenlerken, bazı yapıları da patlayıcı kullanarak yıktı.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nin çeşitli bölgelerine topçu atışı ve hava saldırıları düzenledi.

İsrail donanması, balıkçı teknelerini hedef aldı, Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzey açıklarına ateş açtı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerinde bazı binaları patlayıcılarla yıkarken, Refah'ın kuzeybatısındaki Mevasi bölgesinde yoğun ateş açtı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den itibaren son verilere göre İsrail'in saldırılarında 618 kişi hayatını kaybetti, 1663 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 172 bin kişiden fazlası yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'ye Hava ve Topçu Saldırıları Düzenliyor

