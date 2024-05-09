İsrail, Gazze Şeridi'nde Zeytun Mahallesi'ne ikinci kez saldırı başlattı

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ne ikinci kez havadan ve karadan saldırı başlattığı duyuruldu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askeri birlikler ile İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Zeytun Mahallesi'nde "silahlı grupları yok etmek için" yeni bir operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonun İsrail savaş uçaklarının saldırılarıyla başladığı, "askeri binalar, tüneller, keşif noktaları" gibi yaklaşık 25 hedefe saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının saldırılarıyla eş zamanlı zırhlı araçların da mahalleye girdiğini, Zeytun, Tel el-Heva ve Sabra mahallelerinde yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini, saldırılarda sivil yerleşim yerleri, yollar ve boş arazilerin hedef alındığını kaydetti.

Saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu ifade edilirken, yüzlerce Filistinlinin Zeytun ve Tel el-Heva mahallerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

İsrail ordusu daha önce de 21 Şubat'ta aynı bölgeye operasyon düzenlemiş, yüzlerce kişi yerinden edilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.