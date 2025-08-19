İsrail Gazze'ye Saldırdı: 24 Ölü - Son Dakika
İsrail Gazze'ye Saldırdı: 24 Ölü

19.08.2025 10:30
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında en az 24 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda 5'i çocuk en az 24 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail ordusu, sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlar, sivillerin toplandığı alanların yanı sıra insani yardım bekleyenleri hedef aldı.

İsrail askerleri, Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'ne baskın düzenledi. Baskınla eş zamanlı düzenlenen şiddetli top atışları sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusu sabahın erken saatlerine kadar mahalleye saldırılara devam etti.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise İsrail ordusu Deyr Belah kentinde Bereke Caddesi'ni hedef aldı. Saldırıda biri kadın 5 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Bassa bölgesinde ise Filistinli ailenin kaldığı çadırın bombalanması sonucu biri kadın üçü çocuk 5 Filistinli öldü.

İsrail askerleri, Netzarim Koridoru çevresindeki İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktası yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı, 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise İsrail güçleri, Han Yunus'un batısında yer alan Mevasi bölgesinde bir çadırı hedef aldı. Saldırıda bir anne ve iki çocuğuyla birlikte 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin, Mevasi bölgesindeki Uygulama Fakültesi çevresini bombaladığı saldırıda 2 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un merkezindeki ev ve yapıları yıktı, kentin pek çok noktasına yoğun topçu ateşi düzenledi.

Refah kentinde ise bir çadırın hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail askerlerinin kentin kuzeybatısında yardım bekleyenlere ateş açması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

07:19
