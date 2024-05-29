İsrail, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılmasına izin vermeyecek - Son Dakika
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İsrail, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılmasına izin vermeyecek

İsrail, Gazze\'ye yönelik saldırıların sonlandırılmasına izin vermeyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Moshe Saada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılacağı bir esir takası mutabakatının kabul edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Saada, partisinden bazı milletvekilleriyle birlikte İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatı yapılması için Başbakan Netanyahu'ya taleplerini ilettiklerini belirtti.

29.05.2024 11:02
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Moshe Saada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılacağı bir esir takası mutabakatının kabul edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Yediot Aharonot gazetesine konuşan Saada, esir takası müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saada, partisinden bazı milletvekilleriyle birlikte İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatı yapılması için Başbakan Netanyahu'ya taleplerini ilettiklerini belirtti.

Gazze'ye yönelik saldırıları sonlandırmayan "kapsamlı bir mutabakat" önerisinde bulunduklarını dile getiren Saada, "Likud olarak (Gazze'de) çatışmayı durmayı da içeren bir mutabakata izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Haberde, Saada'nın aralarında olduğu bazı Likud milletvekillerinin Netanyahu'ya bir mektup göndererek Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı ile Philadelphia Koridoru'nun (Gazze ile Mısır arasındaki sınır) İsrail işgalinde kalmasını istediği aktarıldı.

Mossad Direktörü David Barnea, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasındaki esir takası müzakerelerini yeniden canlandırması için 24 Mayıs'ta Paris'te görüşmüştü.

İsrail devlet televizyonu KAN'da dün yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik teklifini Mısır ve Katarlı arabuluculara ilettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılmasına izin vermeyecek - Son Dakika

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