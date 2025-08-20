İsrail Gazze'yi İşgale Hazırlanıyor

İsrail ordusu, işgale hazırlandığı Gazze kenti çevresindeki saldırılarına başladığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, akşam saatlerinde düzenlediği basın brifinginde Savunma Bakanlığı'nın Gazze kentinin işgaline ilişkin planları onaylamasının ardından "Gideon'un Savaş Arabaları 2" iki ismini verdikleri saldırılar için çalışmalarına başladığını belirtti.

İsrail ordusunun yaklaşık 60 bin yedek askere eylül başında silah altına alınacak şekilde celp gönderdiğini, 20 bin yedek askerin de görevinin uzatılması talimatının verildiğini belirten Defrin, İsrail ordusunun işgale hazırlandığı Gazze kenti çevresindeki Zeytun bölgesinde saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Defrin, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinin "esirlerin hayatını tehlikeye atacağı" gerekçesiyle eleştirdiği Gazze kentini işgal hazırlığında, "esir aileleriyle koordinasyon içinde olduklarını" belirterek, "esirlerin kendileri için öncelik olduğunu" savundu.

Gazze'de 10 binden fazla saldırı

İsrail ordusu yaptığı ikinci bir açıklamada ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye başladığı saldırılarında 10 binden fazla noktayı havadan ve denizden vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, 360 kilometre karede 2 milyondan fazla insanın soykırıma uğradığı Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 75'ini işgal ettiğini açıkladı.

Gazze'de 18 Mart'tan bugüne 2 bin kadar Hamas mensubunu öldürdüğünü ileri süren İsrail ordusu, Gazze'de aynı anda beş bölüğün eş zamanlı olarak saldırılara katıldığını belirtti.

İsrail ordusu, dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Gazze Şeridi'ndeki soykırımında 18 Mart'tan itibaren Filistinlilerin sahil şeridinde yüzde 25'lik bir alana doğru nasıl zorla göç ettirildiğine ilişkin grafikler paylaştı.

Savunma Bakanı Katz, bu sabah Gazze'yi işgal planını onaylamıştı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu sabah Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onaylamıştı.

Gazze kentini işgal saldırılarına, "Gideon'un Savaş Arabaları II" adı verildiği duyurulmuştu.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.