İsrail, Gazze'yi Kalıcı İşgal İçin Saldırı Başlattı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'ni kalıcı işgal için başlattıkları kapsamlı saldırıların müzakereleri tekrar başlattığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez turunda olduğu sırada Gazze Şeridi'nde şiddetini giderek arttıran İsrail ordusunun saldırılarında, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre, son 3 günde 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katz, Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Katz, "Gideon'un Savaş Arabaları" şeklinde isimlendirdikleri Gazze'yi kalıcı işgal için başlattıkları kapsamlı saldırıların ardından Hamas'ın masaya oturduğunu savundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2 Mart'tan bu yana uyguladığı insani yardım ambargosunun kaldırılmasını "gereksiz" olarak nitelendiren Katz, Hamas'ın insani yardım girişi ve ateşkes olmaksızın müzakerelere döndüğünü iddia etti.

Katz, İsrail ordusunun düzenlediği şiddetli saldırıların Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi ihtimalini arttırdığını da öne sürdü.

İsrail'in 19 aydır şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ne yardım girişini engellemesi, insani krizin daha da derinleşmesine neden oldu.

İsrail ordusu gece saatlerinde güvenlik kabinesinin onayladığı "Gazze'deki işgali genişletip kalıcı hale getirme" planını uygulamaya başladığını açıklamıştı.

İsrail ordusu, cuma gecesi şiddetli saldırıların gölgesinde Gazze'de Filistinlileri sürecek ve işgalini kalıcı hale getirecek "Gideon'un Savaş Arabaları" isimli saldırıyı başlattığını duyurmuştu.