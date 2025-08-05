İsrail, Gazze'yi Tamamen İşgal Etmeyi Planlıyor

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Gazze Şeridi'ni "tamamen işgal" etmekten başka seçenekleri kalmadığını iddia etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakın isimlerden Bakan Zohar, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuştu.

Zohar, esirlerin hayatını "kesinlikle tehlikeye atacağını" kabul etmekle birlikte yine de Gazze'yi tamamen işgal etmeleri gerektiğini söyledi.

Gazze Şeridi'nin geleceğine kendilerinin karar vermesi gerektiğini savunan Zohar, "Başbakan Netanyahu, nihai kararını verdiğinde kameraların karşısına geçip bunu İsrail vatandaşlarına açıklayacak." diye konuştu.

Gazze'nin tamamının işgal edilmesine karar verdiği aktarılan Başbakan Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrailli esirleri tehlikeye atacağı gerekçesiyle Gazze Şeridi'ne saldırıların genişletilmesi ve tamamen işgal edilmesi planına karşı çıktığı öne sürülen Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in tutumuna ilişkin soru üzerine Zohar, "Askeri komuta kademesi operasyonel bir liderliktir, karar alıcı bir liderlik değildir. Kararı veren siyasi liderliktir." dedi.

Zohar, Savunma Bakanı Yisrael Katz'tan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "inşası olanağını gözlemlemek için" Gazze Şeridi'nin kuzeyine turlar düzenlenmesine izin vermesini talep eden aşırı sağcı bakan ve milletvekilleri arasındaydı.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun İsrailli esirlerin de olabileceği düşünülen bölgelere de kara saldırıları başlatılarak Gazze'nin tamamını işgal etme kararı aldığı belirtilmişti.

Genelkurmay Başkanı Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajı gönderildiği aktarılmıştı.