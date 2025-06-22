İsrail Gazze'yi Vurmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail Gazze'yi Vurmaya Devam Ediyor

22.06.2025 21:40
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İsrail ordusunun saldırılarında 31 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 31 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde evler, zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırların yanı sıra yardım alabilmek için toplanan Filistinlileri hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki El-Mevasi bölgesinde Filistinli bir ailenin kaldığı çadır insansız hava aracıyla vuruldu. Saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin yine Mevasi bölgesinde açtığı ateş sonucu Filistinli 1 kadın hayatını kaybetti.

Han Yunus'un doğusundaki Abasan Kebir beldesindeki İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden 6 Filistinlinin naaşı Nasır Tıp Kompleksine ulaştırıldı.

Han Yunus'un güneyindeki Kizan Reşvan bölgesi de topçu saldırılarıyla hedef alındı. Söz konusu saldırıyla eş zamanlı çok sayıda Filistinlinin mülkü ateşe verildi. Kentte ayrıca bazı konutlar da bombalandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat'taki Cedid Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait evin İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Bureyc Mülteci Kampı'nda evine bombalı saldırı düzenlenen 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Filistinlilere ait evi savaş uçağıyla vurması sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi kavşağı yakınlarında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde iki evi hedef alan saldırıda biri çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusundaki Salahaddin Caddesi yakınlarında Filistinli bir ailenin evi topçu atışlarıyla hedef alındı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Yardım bekleyen Filistinlilere saldırılar devam ediyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde yer alan ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" yardım dağıtım merkezi yakınlarında yardım almak için toplananların üzerine ateş açıldı. Saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki Sudaniyye bölgesinde yardım bekleyen insanları hedef alan İsrail silahlı saldırısı sonucu 5 Filistinli öldü, 15'ten fazla kişi yaralandı.

Ölüm tuzakları

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Gazze'yi Vurmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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