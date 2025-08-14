İsrail Gemisine Yunanistan'da Protesto

İsrail'e ait yolcu gemisi, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire Limanı'nda yüzlerce kişinin protestosuyla karşılaştı.
Yunanistan Komünist Partisi (KKE), çeşitli sol gruplar, sendikalar ile Filistin destekçisi aktivistlerden oluşan grup, İsrail'e ait gemideki yolcuların karaya çıkmasını engellemek amacıyla Pire Limanı'nda bir araya geldi.
Yaklaşık 500 kişilik grup, ellerinde Filistin bayrakları ve Gazze'de hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını taşıdı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan gösteri, olaysız şekilde sona erdi.
902.gr haber sitesine göre, yolcular arasında İsrail askerleri de bulunuyordu.
