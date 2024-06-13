İsrail Genelkurmay Başkanı, Arap ülkelerinin askeri yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi

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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, 10 Haziran'da, Bahreyn'in başkenti Manama'da bazı Arap ülkelerinin askeri yetkilileriyle bölgesel güvenlik ve işbirliğinin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdiği yazıldı.

ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesinin, adı açıklanmayan iki yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ve İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'nin yanı sıra Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır'dan üst düzey generaller, Manama'daki toplantıda bir araya geldi.

Haberde, toplantının "İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki askeri diyalog ve işbirliğinin", İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik sert kamuoyu eleştirileri ve kınamalara rağmen CENTCOM himayesinde devam ettiğinin bir işareti olduğu savunuldu.

Ayrıca haberde, CENTCOM'um himayesinde yapılan toplantının "bölgesel siyasi hassasiyetler" nedeniyle kamuoyuna açıklanmadığı aktarıldı.

İsrail ordusu toplantıya ilişkin açıklama yapmayı reddederken, CENTCOM'un da konuya ilişkin sorulara yanıt vermediği kaydedildi.