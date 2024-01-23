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İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze'deki saldırılar hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze'deki saldırılar hakkında açıklama yaptı

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi'nde 21 askerin öldürüldüğü bölgeye giderek, olaydan 'dersler çıkaracaklarını' söyledi. Halevi, Gazze'deki çatışmaların uzun ve zorlu olacağını belirtti. İsrail ordusunun yayınladığı görüntülerde, Halevi'nin askerlerin öldürüldüğü bölgeye gittiği ve saldırıların devam ettiği görülüyor. Gazze'ye yapılan saldırılarda 556 İsrail askeri öldü.

İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze\'deki saldırılar hakkında açıklama yaptı
23.01.2024 - 20:31,
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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 21 askerin öldürüldüğü bölgeye giderek, olaydan "dersler çıkaracaklarını" söyledi.

Halevi, İsrail ordusunun yayınladığı görüntülü mesajda, olay yerini gezdiği, komutanlarla görüştüğü ve ilk soruşturma hakkında bilgi aldığını belirtti.

Olayı derinlemesine araştırıp "dersler çıkaracaklarını" ifade eden Halevi, Gazze'deki "çatışmaların uzun ve çok fazla zorlukları" olacağını kaydetti.

Halevi, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta saldırıların genişletildiği ve kuzeyde de saldırıların devam ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun yayınladığı, Halevi'nin tam teçhizatlı ve silahlı bir şekilde askerlerin öldürüldüğü bölgeye gittiği görüntülerde, tankların yanı sıra çok sayıda askerin önlem aldığı görülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'nin orta kesimlerindeki bir bölgede İsrail güçlerine ait bir tankın roketatarla hedef alındığını belirtmişti.

Hagari, bu sırada saldırının olduğu bölgede iki binada da patlama meydana geldiğini ve binaların çöktüğünü ifade etmişti.

İsrail güçlerinin patlamanın olduğu anda söz konusu 2 binanın içinde ve yakınında bulunduğunu aktaran Hagari, saldırıda 21 askerin öldüğünü kaydetmişti.

Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 221'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 İsrail askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu.

Kaynak: AA
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