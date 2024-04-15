İsrail Genelkurmay Başkanı: İran\'a saldırıya karşılık vereceğiz

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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın İsrail'e hava saldırısına karşılık vereceklerini belirtti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Halevi, İran'ın 13 Nisan'da düzenlediği saldırıda "hafif" hasar oluştuğu söylenen İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nü ziyaret etti.

Halevi, burada yaptığı açıklamada, İran'ın "İsrail'in stratejik yeteneklerine zarar vermek istediğini" ama bu saldırıya hazırlıklı olduklarını dile getirdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, "İleriye bakıyoruz, adımlarımızı düşünüyoruz ve bu kadar çok füzenin, seyir füzesinin ve İHA'nın (insansız hava aracı) İsrail topraklarına fırlatılması bir yanıtla karşılık bulacaktır." ifadesini kullandı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de düzenlediği basın toplantısında İran saldırısında birisi pist yakınına, ikisi açık alana ve biri de bir binanın yakını olmak üzere 4 füzenin Nevatim Hava Üssü'ne isabet ettiğini belirtti.

Hasarın "küçük" olduğunu ifade eden Hagari, Nevatim Hava Üssü'nün her zamanki gibi faaliyet gösterdiğini kaydetti.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.