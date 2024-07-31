İsrail Genelkurmay Başkanı Lübnan'ı işgal etme ve Beyrut'ta yeni suikastlar düzenleme tehdidinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Genelkurmay Başkanı Lübnan'ı işgal etme ve Beyrut'ta yeni suikastlar düzenleme tehdidinde bulundu

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürülmesinin ardından Lübnan'ı işgal etme ve Beyrut'ta yeni suikastlar düzenleme tehdidinde bulundu. İsrail ordusu, Lübnan sınırında düzenlediği tatbikatta çeşitli senaryolar üzerinde eğitim yaptı. Halevi, askerlere yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun Beyrut'ta nasıl hareket edeceğini ve belirli noktalara nasıl saldıracağını bildiğini ifade etti.

31.07.2024 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, " Lübnan'ı işgal etme ve Beyrut'ta yeni suikastlar düzenleme" tehdidinde bulundu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Halevi, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün Beyrut'ta öldürülmesinin ardından ülkesinin Lübnan sınırında düzenlenen tatbikata katıldı.

Açıklamada, "Tatbikat, İsrail ordusunun çeşitli birimlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Tatbikatta askerler, dağlık ve kentsel alanlarda savaşmak dahil olmak üzere çeşitli senaryolar konusunda eğitim yaptı." ifadelerine yer verildi.

Halevi, tatbikata katılan askerlere yaptığı konuşmada, "Dün Hizbullah'ın en üst düzey askeri figürü olan ve aynı zamanda (Hizbullah Genel Sekreteri) Hasan Nasrallah'a çok yakın bir kişi olan ve aslında tüm askeri işleri ayarlayan Fuad Şükür'ü öldürme fırsatı bulduk." dedi.

Lübnan'ı işgal etme ve Beyrut'ta başka suikastlar düzenleme imasında bulunan Halevi, şunları kaydetti:

"İsrail ordusu Beyrut'un bir mahallesinde nasıl hareket edeceğini ve belirli bir noktaya nasıl ulaşacağını biliyor. Aynı zamanda yer altında belirli bir noktaya nasıl saldıracağını da biliyor. Ayrıca içeride (Lübnan'da) büyük bir güçle nasıl savaşacağımızı da biliyoruz ve siz de bu hafta bunun için eğitim alıyorsunuz."

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu.

Hizbullah komutanı Fuad Şükür, 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'un başına ödül koyduğu isimler arasında yer alıyordu.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattındaki askeri gerilim sürüyor.

Kaynak: AA

Beyrut, Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Genelkurmay Başkanı Lübnan'ı işgal etme ve Beyrut'ta yeni suikastlar düzenleme tehdidinde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
21:01 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50’de sabit bıraktı ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı
20:46 Mecdel Şems saldırısından Tahran’daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
16:11 O kaçtı, polis kovaladı Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
15:24 İran’da İsmail Haniye’ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi İran'da İsmail Haniye'ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 22:45:02. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Genelkurmay Başkanı Lübnan'ı işgal etme ve Beyrut'ta yeni suikastlar düzenleme tehdidinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement