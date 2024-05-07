İsrail Genelkurmay Başkanı, ordunun denetlenemeyeceğini bildirdi - Son Dakika
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İsrail Genelkurmay Başkanı, ordunun denetlenemeyeceğini bildirdi

İsrail Genelkurmay Başkanı, ordunun denetlenemeyeceğini bildirdi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Kamu Denetçisi Matanyahu Englman'ın, Gazze'ye yönelik saldırılarda ordunun uygulamalarına ilişkin soruşturma açma planına karşı çıkarak "ordunun şimdi denetlenemeyeceğini" bildirdi. Halevi, herhangi bir soruşturmanın şu anda ordunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına zarar vereceğini söyledi.

07.05.2024 12:27
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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Kamu Denetçisi Matanyahu Englman'ın, 7 Ekim'de başlayan Gazze'ye yönelik saldırılarda ordunun uygulamalarına ilişkin soruşturma açma planına karşı çıkarak "ordunun şimdi denetlenemeyeceğini" bildirdi.

Haaretz'in haberine göre, Halevi, Englman'a gönderdiği mektupta herhangi bir soruşturmanın şu anda ordunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına zarar vereceğini söyledi.

Ordunun şimdi denetlenemeyeceğini belirten Halevi, "Savaş döneminde orduda hiçbir zaman denetim yapılmamıştır. Şimdi böyle bir soruşturma yapılmasında ısrar edilmesi, ordunun askeri operasyonlarına engel olur." dedi.

Englman, geçen hafta Başbakan Binyamin Netanyahu'ya gönderdiği mektupta, 7 Ekim saldırıları ve Gazze'deki yürütülen savaşla ilgili belgelerin kısıtlama olmaksızın teslim edilmesini talep etmişti.

Kamu Denetçisi Englman, ayrıca Halevi'ye hitaben, "orduda denetim yapılmasının zamanının geldiğini" söylemişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

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