İsrail Genelkurmay Başkanı ve ABD CENTCOM Komutanı güvenlik ve stratejik konuları değerlendirdi

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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın bölgedeki güvenlik ve stratejik konular ile ortak hazırlıklar hakkında bir durum değerlendirmesi yaptığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kurilla'nın Halevi'nin davetlisi olarak bu hafta ikinci kez İsrail'e geldiği belirtildi.

İsrail'e dün gelen Kurilla'nın, Halevi ile görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Halevi ve Kurilla, Orta Doğu'daki 'tehditlere' yanıtın bir parçası olarak bölgedeki güvenlik ve stratejik konular ile ortak hazırlıklar hakkında bir durum değerlendirmesi yaptı." ifadesine yer verildi.

İsrail Hava Kuvvetlerine ait yer altı harekat merkezini de ziyaret eden Kurilla'nın Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar ile de durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi.

İran ile gerilimin gündemde olduğu bir dönemde CENTCOM Komutanı Kurilla'nın bu hafta 2 kez İsrail'i ziyaret etmesi dikkati çekti.

Kurilla, 5 Ağustos'ta İsrail'e yaptığı ziyarette Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Halevi ile bir araya gelmişti.

CENTCOM'dan dün yapılan açıklamada, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçaklarının Orta Doğu'ya gönderildiği duyurulmuştu.