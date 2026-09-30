İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, güvenlik nedeniyle ABD ziyaretini iptal etti - Son Dakika
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İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, güvenlik nedeniyle ABD ziyaretini iptal etti

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Yedioth Ahronoth'a göre İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, güvenlik durumu ve ordunun tüm cephelerde yüksek alarma geçirilmesi nedeniyle ABD ziyaretini iptal etti. Zamir'in ülkeden ayrılmasının mevcut koşullarda uygun olmayacağı belirtildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, ülkedeki güvenlik durumu ve ordunun tüm cephelerde yüksek alarma geçirilmesi nedeniyle gelecek günlerde ABD'ye yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiği bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Zamir'in yaklaşık bir buçuk hafta sonra ABD'ye gitmesi planlanan ziyareti iptal edildi.

Ziyaret kapsamında Zamir'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile görüşmesi öngörülüyordu. Görüşmede İsrail ile ABD orduları arasındaki işbirliğinin yanı sıra İran ve bölgedeki diğer güvenlik tehditlerinin ele alınması planlanıyordu.

Ancak gazetenin haberinde, Zamir'in, İsrail'deki mevcut güvenlik durumu ve ordunun tüm cephelerde yüksek alarma geçirilmesini gerekçe göstererek ABD'li muhataplarına ziyareti iptal ettiğini bildirdiği aktarıldı.

Haberde, Zamir'in ülkeden ayrılmasının ve gelişmeleri uzaktan yönetmesinin mevcut koşullarda uygun olmayacağı görüşünde olduğu belirtildi.

Netanyahu, saldırı hazırlığı olduğunu iddia etmişti

Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu.

Netanyahu, saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken muhalefet açıklamayı "siyasi manevra" olarak değerlendirmişti.

İsrail basını, "saldırı tehdidi" iddiasının ardından Netanyahu'nun savunma yetkilileriyle bir güvenlik toplantısı yapacağını aktarmış, ana muhalefet lideri Yair Lapid de seçimlerin riske girme ihtimaline karşı Netanyahu'dan güvenlik brifingi talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriYedioth AhronothPolitikaGüncelİsrailDünyaSon Dakika

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