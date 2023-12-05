Netanyahu'nun korumaları Genelkurmay Başkanı Halevi'nin üzerini aramak istedi

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İsrail Başbakanlık Ofisine bağlı güvenlik ekipleri, "dinleme cihazı" bulundurma ihtimaline karşı İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin üzerini ve eşyalarını aramak istedi. İsrail basınında yer alan habere göre Savaş Kabinesi'nde meydana gelen olayda Halevi, duruma öfkelenerek hoşnutsuzluğunu dile getirdi.

SAVAŞ KABİNESİ KARIŞTI

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, İsrail hükümetine bağlı Savaş Kabinesi'nde "sıra dışı bir olay" yaşandığına ilişkin bir haber yayımladı. Habere göre, tartışmalı olay, 7 Ekim'den sonra Gazze yönelik İsrail saldırılarını görüşmek üzere hükümet bünyesinde kurulan ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile üst düzey İsrailli bakan ve güvenlik yetkililerinden oluşan Savaş Kabinesi'nde yaşandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi

GENELKURMAY BAŞKANI HALEVİ'NİN ÜZERİNİ ARAMAK İSTEDİLER

Tel Aviv'de bulunan Savunma Bakanlığı karargahındaki İsrail Başbakanlığına bağlı güvenlik görevlileri, salona herhangi bir elektronik cihazın veya kayıt cihazının girmediğinden emin olmak için Genelkurmay Başkanı Halevi'nin üzerini aramak istedi. Haberde, Halevi'nin yaşanan olaya öfkelendiği ve salonda bulunanlara olaydan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdiği belirtildi.

Haberde görüşüne yer verilen Başbakanlık kaynakları, "güvenlik görevlilerine herhangi bir talimat verilmediğini" savunurken, "güvenlik görevlilerinin oturuma katılan kimsenin yanında kayıt cihazı olmadığından emin olmak istediklerini" aktardı.

NETANYAHU İLE DEVLET BÜROKRASİSİ ARASINDAKİ FİKİR AYRILIĞININ GÖSTERGESİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından yapılan yorumlarda, yaşanan durumun, Başbakan Netanyahu ile devlet bürokrasisi arasındaki fikir ayrılıklarının bir yansıması olduğu vurgulandı. Öte yandan Netanyahu'nun, yargı, ordu ve istihbarat gibi devletin farklı kademelerindeki üst düzey yetkililerle anlaşmazlık yaşadığı zaman zaman İsrail basınına yansıyor.