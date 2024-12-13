İsrail, Golan Tepeleri'nde Kış Hazırlığı Yapıyor

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(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanlığı, Bakan Yisrael Katz'ın orduya Golan Tepeleri'nde İsrail ve Suriye güçlerini ayırması beklenen Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki tampon bölgede kış boyunca kalmak için hazırlık yapılması talimatı verdiğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı Ofisi, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Golan Tepeleri'yle ilgili orduya verdiği emirle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Suriye'deki durum nedeniyle Hermon Dağı'nın zirvesindeki varlığımızı sürdürmek kritik güvenlik önemine sahiptir ve zorlu hava koşullarına rağmen savaşçıların orada kalmasını sağlamak için ordunun sahada hazır olmasını sağlamak için her şey yapılmalıdır" denildi.

İsrail Savunma Bakanı Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Golan Tepeleri'nde olduğu bir fotoğraf paylaştı. Katz paylaşımında, "Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte Golan Tepeleri'nde. 51 yıl sonra İsrail kontrolüne dönen Suriye Hermonunun zirvesini gözlemliyoruz. Heyecan verici tarihi bir an" ifadelerini kullandı.

İsrail, Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın hükümetinin devrilmesinin ardından BM denetimindeki tampon bölgede bulunan Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirmişti. İsrail, tampon bölgeyi kendisini savunmak için ele geçirdiğini açıklamıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, dün yaptığı açıklamada, Guterres'in "Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik son ve kapsamlı ihlallerden derin endişe duyduğunu" ifade etmişti. Dujarric, Guterres'in "anlaşmanın taraflarını, ayrılık bölgesindeki tüm izinsiz varlıklara son vermek ve Golan'daki ateşkesi ve istikrarı zayıflatacak her türlü eylemden kaçınmak da dahil olmak üzere, bu belge kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye" çağırdığını belirtmişti.