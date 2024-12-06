İsrail Golan Tepeleri'nde Tatbikat Düzenliyor

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İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Suriye'ye ait, Golan Tepeleri'nde askeri tatbikat düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Golan Tepeleri'nin güneyi ve işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde askeri tatbikata başlandığı belirtildi.

Bu iki bölgedeki askeri tatbikatın ordunun "hazırlık ve alarm durumunun geliştirilmesi amacıyla yapıldığı" ifade edildi.

Suriye'deki gelişmelerin ardından gelen bu tatbikatın süresine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, dün Suriye'deki gelişmeleri görüşmüştü.

Ordudan yapılan açıklamada da Suriye'deki gelişmelerin "takip edildiği" bildirilmişti.