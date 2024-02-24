İsrail güçleri, Ramallah\'ta 13 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı

İsrail güçleri, Ramallah kentinin kuzeyindeki Sincil beldesine düzenlediği baskında 13 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı.
Görgü tanıkları, AA muhabirine, İsrail güçlerinin işgal altındaki bölgede gerçekleştirdiği baskınlara ilişkin bilgi verdi.
İsrail ordusunun El Halil kent merkezinde askeri varlığını artırdığını, Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil beldesine ise baskın düzenlediğini aktaran tanıklar, İsrail güçlerini burada Kerem Macid Gıfri (13) adlı çocuğu gözaltına aldığını bildirdi.
Çocuğun babasının gözaltı merkezine gidinceye kadar çocuğuna eşlik etmekte ısrar ettiğini belirten görgü tanıkları, Gıfri'nin askerlere taş attığı iddiasıyla sorguya çekildiğini ve gözaltı süresinin 8 gün uzatıldığını kaydetti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te saldırılarını başlatmasının ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de baskınlarını yoğunlaştırdı.
İsrail güçlerinin baskınlarında Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana 7 bin 170 Filistinli gözaltına alındı, 403 Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 4 bin 500'ü yaralandı.
İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 9 bin Filistinlinin 200'ünü çocukların oluşturduğu belirtiliyor.
İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 606 Filistinli öldürüldü, 69 bin 737 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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