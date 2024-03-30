İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da çocuğu öldürdü, 2 Filistinli yaralandı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 1 çocuğu öldürdüğü, biri ağır 2 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.
İsrail güçleri, Cenin'in güneyindeki Kabatiye ilçesine baskın düzenledi. Evleri basan, bazılarına keskin nişancı yerleştiren İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çatışma yaşandı.
Filistin haber ajansı WAFA'nın Cenin'deki Er-Razi Hastanesi Müdürü Fevvaz Hammad'dan aktardığı bilgiye göre, Kabatiye'deki baskın sırasında Mutesim Nebil Abu Abid (13) isimli Filistinli hayatını kaybederken, biri ağır 2 kişi yaralandı.
İsrail güçleri ayrıca, 3 eve baskın düzenleyip eşyalarına zarar verirken, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan, İsrail güçlerinin, Cenin dışında, El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummer kasabası, Kalkilya ve Eriha'ya da baskınlar düzenlediği, Eriha ve Kalkilya'da Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çatışma yaşandığı aktarıldı.
Böylelikle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 455'e yükselmiş oldu.
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Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ritimde Öğretmenler Müzik ve Dans Topluluğu bünyesindeki 30 öğretmen, mani söyleyip davul, darbuka ve bendir çalarak vatandaşları sahura uyandırdı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 2022 yılında kurulan topluluk üyesi 30 öğretmen, ramazan ayında sahurda davul çalınması ve mani okunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplandı.
Çorum'un Buharevler Mahallesi İlim Yayma Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, polis aracıyla motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çorum'da polis aracıyla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Buharevler Mahallesi İlim Yayma Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet S. İdaresindeki 19 AB 259 plakalı motosiklet ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip otosu çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
New York'un metro sistemine entegre edilecek yeni bir yapay zeka tabanlı silah tespit sistemi, metropolün güvenliğini artırmak için test edilmeye başlanıyor. Bu girişim, Belediye Başkanı tarafından duyuruldu ve yolculara güvenlik hissi vermeyi amaçlıyor. Sistem, istasyonlardaki dönüş kapılarında konumlandırılacak ve bir kişi silah taşıyorsa bunu tespit edecek. Yapay zeka, algılanan bilgileri değerlendiriyor ve şüpheli bir nesne bulduğunda alarm veriyor. Bu teknoloji, tüm yaygın silahların imzalarını tanıyabiliyor. Testler üç ay sonra başlayacak ve süreçte diğer tedarikçilerin sistemleri de değerlendirilecek.
Muş'un Varto ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan Çallıdere köyünde bir kadın, muhtar adayı oldu. 27 yaşındaki Bahar İncesu, köydeki sorunları çözmek ve gençlere yol göstermek amacıyla adaylığını ilan etti. İncesu, seçimle ilgili bilgileri almak üzere İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İncesu, ailesinin onayını aldıktan sonra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimde muhtar adayı olacağını söyledi. Ayrıca, köyün yol sorununu çözmek için çalışmalar yapacağını ve gençlere devlet teşviklerini getirmek için çaba göstereceğini belirtti.
Elazığ'ın merkezinde saat 03.25'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin olumsuz bir duruma yol açmadığı belirtildi. Deprem sonrası bazı vatandaşların evlerinden dışarı çıktığı görüldü.
AFAD, Elazığ merkezinde saat 03.25'te meydana gelen depremin 13.83 kilometre derinlikte ve 4.7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Elazığ'ın merkezinde saat 03.25'te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. AFAD tarafından yapılan açıklamada, saha tarama çalışmalarının devam ettiği ve etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinin iletilmiştir.
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