İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, 3 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, 3 kişiyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria\'da 2 Filistinliyi yaraladı, 3 kişiyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak 2 Filistinliyi yaraladı, 20 kişiyi etkiledi. Ayrıca, Ramallah kenti yakınlarında 2'si çocuk, 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

22.02.2024 22:37  Güncelleme: 22:41
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı. 3 kişiyi gözaltına aldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin Beytüllahim'de İsrail güçlerinin saldırısından etkilenen 22 kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.

Bu kişilerden 2'sinin gerçek mermiyle yaralandığı, 20 kişinin ise İsrail ordusunun kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

Görgü tanıkları da AA muhabirine, Beytüllahim'e baskın düzenleyen İsrail askerleri ile buna tepki gösteren Filistinliler arasında olay çıktığını, İsrail güçlerinin burada gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandığını ifade etti.

İsrail Güçleri Ramallah kenti yakınlarında 2'si çocuk, 3 Filistinliyi gözaltına aldı

Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Sincil beldesine de baskın düzenlediğini aktardı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, 2'si 10 yaş altı çocuk ve biri 30 yaşlarında genç olmak üzere, 3 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, 3 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, 3 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
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