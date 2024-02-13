İsrail güçleri Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria\'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskında 22 Filistinli gözaltına alındı. İsrail askerlerinin Cenin, Kalkiliya, Beytullahim, Ramallah ve El-Halil kentlerinde gerçekleştirdiği baskınlarda bir çocuğun da aralarında bulunduğu Filistinliler gözaltına alındı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 7 binin üzerine çıktı.

13.02.2024 15:55  Güncelleme: 16:11
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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 22 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Filistinlilerin evlerine gece baskınları düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin, Cenin, Kalkiliya, Beytullahim, Ramallah ve El-Halil kentlerinde düzenlediği baskınlarda en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığı, gözaltına alınanlar arasında bir çocuğun bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 binin üzerine çıktığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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