İsrail Güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Yaraladı

Artvin'de Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Esenkıyı köyünde, bir aileye ait olan Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Köyde bulunan camide teravih namazına gelen cemaat, Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu. Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirilerek cemaate gösterildi. Duygulu anlar yaşayan bazı kişilerin ardından Sakal-ı Şerif yeniden aileye teslim edildi.