İsrail Güçleri Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi: 3 Kişi Öldürüldü - Son Dakika
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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi: 3 Kişi Öldürüldü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Tulkerim, Tubas ve Doğu Kudüs kentlerinde düzenlediği baskınlarda biri güvenlik mensubu olmak üzere 3 kişiyi öldürdü. Tubas kentindeki bir evin kuşatılması sonucu çıkan olaylarda gümrük muhafaza görevlisi Abdunnasır Serhan hayatını kaybederken, Muhammed Bişarat adlı bir gümrük muhafaza görevlisi ise yaralandı. Ayrıca, Doğu Kudüs'ün Kalandiya Mülteci Kampı'nda yapılan baskında 20 yaşındaki Ahmed Nidal Aslan öldürüldü ve 8 Filistinli yaralandı. İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda ölen Filistinlilerin sayısı 589'a yükseldi.

24.07.2024 10:13
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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri güvenlik mensubu olmak üzere 3 kişi öldürüldü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Tulkerim, Tubas ve Doğu Kudüs kentlerinde baskınlar yaptığı belirtildi.

İsrail askerlerinin Tubas kentinde bir evi kuşatmaya alması üzerine olayların çıktığı aktarılan haberde, baskında gümrük muhafaza görevlisi Abdunnasır Serhan'ın İsrail kurşunuyla yaşamını yitirdiği, Muhammed Bişarat adındaki bir gümrük muhafaza görevlisinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'ün Kalandiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında daha önce öldürülen Filistinli Muhammed Munasire'nin evinde arama yaptığına işaret edilen haberde, baskın sırasında bölgedeki birçok Filistinli ailenin evlerinden dışarı çıkarıldığı kaydedildi.

Kalandiya'daki baskında 20 yaşındaki Ahmed Nidal Aslan isimli gencin öldürüldüğü vurgulanan haberde, 8 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin dün Tulkerim kentine düzenlediği baskında ağır yaralanan Filistinli bir gencin hayatını kaybettiği kaydedilen haberde, İsrail'in Beytullahim kentinde evlere yaptığı baskında bazı Filistinlileri gözaltına aldığına işaret edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 589'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi: 3 Kişi Öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Güçleri Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi: 3 Kişi Öldürüldü - Son Dakika
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