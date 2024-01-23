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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da çocuğu öldürdü - Son Dakika
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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da çocuğu öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında bir çocuğu öldürdüğü belirtildi. Baskın sırasında çıkan çatışmada karnından gerçek mermiyle vurulan 17 yaşındaki Yamin Muhammed Hassiti hayatını kaybetti. İsrail güçleri ayrıca El Halil, Nablus, El-Bire ve Beytüllahim kentlerine de baskınlar düzenledi. Filistinli kaynaklara göre, bu saldırılar sonucunda birçok kişi yaralandı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria\'da çocuğu öldürdü
23.01.2024 - 00:33,
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında bir çocuğu öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Cenin'in güneyindeki Arrabe beldesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında çıkan çatışmada karnından gerçek mermiyle vurulan 17 yaşındaki Yamin Muhammed Hassiti hayatını kaybetti.

Böylelikle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 370 oldu.

Öte yandan İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil, Nablus, El-Bire ve Beytüllahim kentlerine de baskınlar düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, El Halil yakınlarındaki Yatta beldesinde 15 yaşındaki bir çocuğun bacağından gerçek mermiyle yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, kuzeydeki Halhul beldesinde ise 2 kişinin darp sonucu yaralandığı kaydedildi.

Nablus yakınlarındaki Irak Burin beldesinde ise bacağından vurulan 18 yaşındaki bir genç hastaneye kaldırıldı.

Bire kentindeki baskın sırasında çıkan çatışmada ise bir genç başından şarapnelle yaralandı.

Beytüllahim'in batısındaki Husan köyündeki baskında da darp sonucu yaralananlar oldu.

Kaynak: AA
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