İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

30.03.2026 16:34
İsrail ordusu, Batı Şeria'da araçla ezme girişimi nedeniyle bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Tulkerim'in doğusundaki Annab kontrol noktasında Filistinliye ait bir araca ateş açtı.

İsrail askerleri daha sonra kontrol noktasını araç trafiğine kapattı.

Sivil İşler Genel Kurumu'nun Filistin Sağlık Bakanlığı verdiği bilgide, Cenin'in Celbun beldesinden Abdurrahman Hamza Ebu er-Rub'ın (31) İsrail güçlerinin Annab kontrol noktasında açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Öldürülen Filistinlinin amcası El-Kamer Ebu Rub, yerel medyada yer alan açıklamalarında, haberin ailesine kontrol noktasında bulunanlar tarafından verildiğini aktardı.

Ebu Rub, yeğeninin Mısır'da okuduğunu ve polis memuru olduğunu söyledi.

İsrail ordunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada ise "Tulkerim yakınlarında bir şahsın aracını ordu güçlerine doğru sürdüğü" öne sürüldü.

İsrail askerleri arasında herhangi bir yaralanma olmadığı aktarıldı.

Filistin Kızılayı ise yaptığı açıklamada, ekiplerinin Annab noktasında yaralı haldeki Filistinliye ulaşmasının İsrail güçleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Ayrıca yerel kaynaklar yer alan haberlerde saldırının ardından İsrail güçlerinin hayatını kaybeden Filistinlinin Celbun'daki evine baskın düzenlediği aktarıldı.

İsrail askerlerinin sabah saatlerinde El Halil kentinin güneybatısındaki Harsa köyünde ateş açtığı sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetmişti. Yaralıya sağlık ekiplerince müdahalesine izin vermeyen İsrail askerleri, olay yerinde hayatını kaybeden Filistinlinin naaşını bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

17:13
MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter'in yerine Özgür Bayraktar getirildi.
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
16:27
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
15:47
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
15:46
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
15:27
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 17:23:08.
