İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria\'ya düzenlediği baskınlarda en az 30 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlendiği baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerince son 24 saatte Batı Şeria'ya düzenlenen baskınlarda aralarında çocuklar ile 2 kadının da bulunduğu en az 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Söz konusu gözaltıların, Batı Şeria'nın Tulkerim, Cenin, Nablus, Eriha ve Ramallah kentleri ile Kudüs'te gerçekleştirildiği ve 7 Ekim'den bu yana devam eden baskınlarda gözaltına alınanların sayısının 7 bin 255'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin, baskınlar sırasında Filistinlileri darbettiği, evlerine ve araçlarına zarar verdiği vurgulandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.