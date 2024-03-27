İsrail Güçleri Beytüllahim'de Filistinlilere Saldırdı

Ralf Rangnick: Türkiye gibi bir takıma karşı galip gelmek bizi mutlu etti

Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Türkiye'ye karşı alınan 6-1'lik galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Rangnick, takımının iyi bir performans sergilediğini ve Türkiye gibi güçlü bir takıma karşı galip gelmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.