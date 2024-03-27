İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kenti yakınlarında çıkan olaylarda 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı, 3 kişiyi de gözaltına aldı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Beytüllahim'in güneyindeki El-Hıdır beldesinde Filistinlilerle aralarında çıkan olaylar sırasında İsrail güçleri, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.
Olaylar sırasında İsrail askerlerinin gerçek mermileriyle 2 Filistinli yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.
Gazdan etkilenenler olay yerinde tedavi edilirken, yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.
WAFA'nın haberinde, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olayların çıkma nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Baskınlar sırasında sık sık Filistinliler ile İsrail güçleri arasında olaylar çıkıyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail Güçleri Beytüllahim'de Filistinlilere Saldırdı - Son Dakika
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