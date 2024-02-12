İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika
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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail Güçleri Batı Şeria\'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü belirtildi. Filistin Kızılayı, olayın detaylarını açıkladı ve İsrail güçlerinin ambulansın hareketini engellediğini ifade etti. Bu olayla birlikte, İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 392'ye yükseldi.

12.02.2024 00:07
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Beytüllahim'in batısındaki Bettir beldesi girişinde Rami Raşid el-Batha'yı (35) göğsünden ve karnından vurduğu ifade edildi.

Açıklamada, Kızılay ekiplerinin vurulan Filistinliyi hastaneye kaldırmak için olay yerine intikal ettiği ancak İsrail güçlerinin buna engel olduğu aktarıldı.

Ambulansta hayatını kaybeden Filistinlinin naaşının halen İsrail güçlerince alıkonulduğu dile getirildi.

Böylelikle, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 392'ye yükseldi.

Kaynak: AA

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