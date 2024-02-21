İsrail güçleri Cenin Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi öldürdü, 2 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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İsrail güçleri Cenin Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi öldürdü, 2 Filistinli yaralandı

İsrail güçleri Cenin Mülteci Kampı\'nda bir Filistinliyi öldürdü, 2 Filistinli yaralandı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi öldürdü, 2 Filistinliyi yaraladı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Arif Mervan Arif Ali'nin İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden Ali ile 2 yaralı Cenin Devlet Hastanesi'ne nakledildi. İsrail güçleri, gece boyu süren saldırıların ardından kamptan çekildi.

21.02.2024 11:31  Güncelleme: 11:36
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi öldürdü, 2 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 25 yaşındaki Arif Mervan Arif Ali'nin Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da hayatını kaybeden Ali ile 2 yaralının Cenin Devlet Hastanesi'ne nakledildiği ifade edildi.

Öte yandan yerel kaynaklar, gece boyu süren insansız hava araçları (İHA) destekli saldırılarının ardından İsrail güçlerinin sabah saatlerinde kamptan çekildiğini aktardı.

İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetler, dün akşam Cenin Mülteci Kampı'nda 3 Filistinliyi öldürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail güçleri Cenin Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi öldürdü, 2 Filistinli yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail güçleri Cenin Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi öldürdü, 2 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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