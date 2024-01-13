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İsrail güçleri, Gazze'de iletişim şebekesinde çalışan 2 personeli öldürdü - Son Dakika
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İsrail güçleri, Gazze'de iletişim şebekesinde çalışan 2 personeli öldürdü

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal, Gazze Şeridi'nde iletişim şebekesindeki arızayı gidermek amacıyla çalışan 2 personelinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü bildirdi. Saldırı sonucunda şirket personelinin sayısı 13'e yükseldi. Gazze Şeridi'nde yaşanan iletişim kesintileri ise 7 Ekim'den bu yana devam ediyor.

İsrail güçleri, Gazze\'de iletişim şebekesinde çalışan 2 personeli öldürdü
13.01.2024 - 22:19,
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Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal, Gazze Şeridi'nde iletişim şebekesindeki arızayı gidermek amacıyla çalışan 2 personelinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güney kesimindeki Han Yunus kentinde iletişimde yaşanan arızanın giderilmesi için çalışan ekibin bulunduğu şirkete ait aracın İsrail güçlerince roketle doğrudan hedef alındığı belirtildi.

Saldırıda 2 personelin hayatını kaybettiği, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında öldürülen şirket personelinin sayısının 13'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Filistinli telekomünikasyon şirketleri Jawwal ile Ooredoo, dün Gazze'nin birçok noktasında iletişim ve internet hizmetlerinde kesinti yaşandığını açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları nedeniyle 9 kez iletişim kesintisi yaşandı. Sabit hatlar, cep telefonu ve internet iletişiminin birkaç saat süreyle durduğu kesintilerin en uzunu 14 Aralık 2023'te 4 gün sürmüştü.

Kaynak: AA
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