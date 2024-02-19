İsrail Güçleri, Filistinli 1 Yaşındaki Bebeği Öldürdü

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İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki saldırılara rağmen ailesinin ilk doğum gününü kutladığı Filistinli 1 yaşındaki bebeği, yaş gününden bir gün sonra öldürdü.

İsrail'e ait savaş uçaklarının dün Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyru'l Belah kentine düzenlediği ve onlarca kişinin öldürüldüğü saldırılarda Filistinli Yusuf bebek de hayatını kaybetti.

Cumartesi günü Yusuf'un ilk yaş gününü kutlayan Filistinli aile, dün İsrail saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden bebeğe son kez sarılarak veda etti.

AA muhabirine konuşan Yusuf'un dedesi El-Kurdi, büyük bir sevgiyle bağlı olduğu torununun ilk doğum gününün faciaya dönüşeceğinin aklına gelmediğini söyledi.

Kurdi, "Bebek bezi ve doğum günü için dağıtmak üzere ikramlık şekerler almak için Refah'a gitmiştim. Döndüğümde evin bombalandığı ve torunumun şehit olduğu haberiyle sarsıldım." dedi.

"Tebrikler Netanyahu! Ey Arap liderleri sizi de tebrik ederim!"

Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen Yusuf'un cansız bedenini kucağında taşıyan dede torununu göstererek, "Bakın gözleri açık şehit oldu. Geçen yıl doğduğunda hava yağmurluydu. Hamdolsun şehit olduğu günde gökten bereket yağdı." diyerek acısını paylaştı.

Kurdi, "Yusuf, bana çok düşkündü, benden başkasının kucağına gitmezdi. Suçsuz yere öldürüldü. Torunumun doğum günüydü. Doğum gününde şehit oldu." ifadesini kullandı.

Acılı dede Kurdi, Gazze'de küçücük bebekleri ve çocukları öldüren İsrail ile dünya kamuoyuna şu sözlerle tepki gösterdi:

"Yusuf sadece 1 yaşındaydı. Kime ne yaptı da Netanyahu onu öldürdü?" Bir yaşındaki bebeği, çocukları ve kadınları öldürdüğün için mutlu musun ey Netanyahu? Tebrikler Netanyahu! Ey Arap liderleri sizi de tebrik ederim!"