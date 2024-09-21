İsrail Güçleri Filistinli Çocuğu Yaraladı

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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine düzenlediği baskında Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle yaraladığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Selfit'in batısındaki Karave Beni Hassan kasabasına baskın düzenledi.

İsrail askerleri, baskını püskürtmeye çalışan Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla karşılık verdi. Olayda 15 yaşındaki Ahmed Fadi Reyyan bacağından yaralandı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti.