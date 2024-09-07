İsrail'in Cenazeye Kötü Muamelesi - Son Dakika
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İsrail'in Cenazeye Kötü Muamelesi

İsrail güçlerinin, 5 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'daki El Faria Mülteci Kampı'nda vurduktan sonra tedavisine izin vermediği için ölen Filistinli çocuğun cenazesine de kötü muamele yaptığı ortaya çıktı.

07.09.2024 09:46
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İsrail güçlerinin, 5 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'daki El Faria Mülteci Kampı'nda vurduktan sonra tedavisine izin vermediği için ölen Filistinli çocuğun cenazesine de kötü muamele yaptığı ortaya çıktı.

Filistinli aktivistlerin yayınladığı görüntülere göre, İsrail güçleri, 5 Eylül'de Batı Şeria'da vurduğu ve sağlık personelinin müdahalesine izin vermediği için ölen 16 yaşındaki Filistinli çocuğun cenazesine de iş makinasıyla eziyet etti.

İsrail askerleri, Filistinli çocuğun cenazesini orduya ait iş makinasıyla yerde sürükleyip makinanın başlığıyla da giysilerini parçaladı.

Aktivistlerin paylaştığı görüntünün perşembe günkü İsrail baskınında El-Faria Mülteci Kampı sakinlerinden birisi tarafından çekildiği, iş makinasının sürüklediği naaşın, İsrail saldırısında ölen 16 yaşındaki Filistinli Macid Fida Ebu Zine olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, Filistinli çocuğu vurduktan sonra ambulansların çocuğa ulaşmasını engellediğini de aktardı.

İsrail, daha önce de Batı Şeria ve Gazze'de yine vurarak öldürdüğü Filistinlilerin cenazelerine de iş makinalarıyla eziyet etmişti.

İsrail'in 5 Eylül'de Tubas kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 5 kişi ölmüştü. İsrail, Tubas kentindeki El-Faria Mülteci Kampı'ndaki saldırısında ise 16 yaşındaki Ebu Zine'yi vurmuş, sağlık ekiplerinin müdahalesine izin vermeyen İsrail güçleri, Ebu Zine'nin cenazesini iş makinasıyla sürükleyerek kampın dışında sağlık ekiplerine teslim etmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 692 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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