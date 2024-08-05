İsrail Güçleri Filistinlilere Ait 3 Ev Yıktı - Son Dakika
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İsrail Güçleri Filistinlilere Ait 3 Ev Yıktı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 3 evi yıktığı bildirildi. İsrail ordusu, son dönemde Filistinlilere ait birçok yapıyı yıkma eylemlerine devam ediyor.

05.08.2024 12:52
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 3 evi yıktığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, Cenin kentinin kuzey doğusundaki El-Celme beldesine baskın düzenledi.

Celme Köy Meclisi Başkanı Rıdvan Şaban, İsrail güçlerinin, üç buldozer eşliğinde girdiği kasabada Filistinlilere ait iki evi yıktığını söyledi.

Evlerden birinin Cemal Ebu Ferha adlı Filistinliye ait ve 170 metrekare olduğunu ifade eden Şaban, diğerinin ise Haşim Mahmud Ebu Ferha'ya ait ve 220 metrekare olduğunu dile getirdi.

Şaban, "Haşim Mahmud Ebu Ferha yıkılan evini yeni döşemişti, evlenecek oğlu oturacaktı." dedi.

Bölge sakinleri, yıkımın, C bölgesinde "ruhsatsız olduğu" bahanesiyle gerçekleştirildiğini kaydetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Beytüllahim kentinin batısındaki Beyt Cala kasabasında da 150 metrekarelik tek katlı bir evi daha yıktı.

Tanıklar, yıkım öncesi Filistinlilerin eşyalarını almalarına izin verilmediğini söyledi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait ev ve işyerlerini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

İsrail ordusunun temmuz ayında işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 135 ev ve tesisi yıktığı bildirilmişti.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu 2024 yılının ilk yarısında ise Filistinlilere ait 318 yapıyı yıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Filistinlilere Ait 3 Ev Yıktı - Son Dakika

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