İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki Baraşit ile Beyt Yahun arasını bombaladı
İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki Baraşit ile Beyt Yahun arasındaki bölgeyi ve Mansuri kasabasını bombaladı, Bani Hayyan'ı da topçu ateşiyle hedef aldı. Saldırılar sonucu can kaybı bildirilmedi.
HANNİYEH, 5 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki El-Mansuri kasabasına düzenlediği bombardımanının ardından yükselen dumanlar, 4 Eylül 2026.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre, İsrail güçleri ülkenin güneyindeki Baraşit ile Beyt Yahun arasındaki bölgeyi ve Mansuri kasabasını bombaladı. Bani Hayyan kasabasını ise topçu ateşiyle hedef aldı. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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