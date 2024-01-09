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İsrail güçleri Nablus'ta baskın düzenleyerek 9 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri Nablus'ta baskın düzenleyerek 9 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri, Nablus kenti yakınındaki Asker Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek 9 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı. İsrail askerleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti. Filistin Kızılayı ekipleri yaralılara müdahale etti.

İsrail güçleri Nablus\'ta baskın düzenleyerek 9 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı
09.01.2024 - 11:59,  Güncelleme: 12:13
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri 9 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Nablus kenti yakınındaki Asker Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kamp çevresine askeri takviye yapan İsrail güçleri, bölgedeki bir evi ablukaya aldı.

İsrail askerleri baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi ile müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Nablus kenti yakınındaki Asker Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında gerçek mermiyle yaralanan 9 kişiye müdahale ettiği kaydedildi.

İsrail güçleri bu sabah Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir evi bombalamış, şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu 9 Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail güçleri Nablus'ta baskın düzenleyerek 9 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı - Son Dakika
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