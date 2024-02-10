İsrail güçleri Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde ateş açarak bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail güçleri Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde ateş açarak bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri Gazze\'deki Nasır Hastanesi\'nde ateş açarak bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü, 3'ünü yaraladığı bildirildi. İsrail güçleri, hastanenin kapıları, binaları ve avlusuna yoğun şekilde ateş açtı. Sağlık ekipleri hastane içinde hareket edemezken, 300 sağlık personeli, 450 hasta ve yaralı ile 10 bin yerinden edilmiş Filistinli hayatından endişe duyuyor.

10.02.2024 08:15  Güncelleme: 08:15
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İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü, 3'ünü yaraladığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Nasır Hastanesi'nin kapıları, binaları ve avlusuna yoğun şekilde ateş açtıklarını ifade etti.

Sağlık ekiplerinin hastane bünyesindeki bir binadan diğerine hareket edemediğini belirten Kudra, açılan ateş sonucu bir kişinin öldüğünü, bazı kişilerin yaralandığını kaydetti.

Kudra, Nasır Hastanesi'nde bulunan 300 sağlık personeli, 450 hasta ve yaralı ile 10 bin yerinden edilmiş Filistinlinin hayatından endişe duyduklarını bildirdi.

Öte yandan, Filistin haber ajansı WAFA, İsrailli keskin nişancıların Nasır Hastanesi'nde açtığı ateş sonucu bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayı merkezi ve Kızılaya bağlı Emel Hastanesi'ni iki haftadan uzun süredir kuşatma altında tutuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail güçleri Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde ateş açarak bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika


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