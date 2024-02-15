İsrail Güçleri Nasır Hastanesini Basarak Filistinlileri Alıkoydu

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Nasır Hastanesini basan İsrail güçlerinin binadan ayrılan sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu çok sayıda Filistinliyi alıkoyduğu bildirildi.
Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun yeni hedefinde Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi var.
Daha önce İsrail'in baskınına uğrayan Şifa'nın ardından bölgenin ikinci büyük hastanesi olan Nasır Hastanesi 25 gündür İsrail güçlerinin kuşatması altındaydı.
Çevresine tank ve kesin nişancılar yerleştiren İsrail ordusu, Nasır Hastanesini giriş ve çıkışlara kapatmıştı. Hastaneden çıkmaya çalışan çok sayıda Filistinli, İsrail keskin nişancılarınca açılan ateş sonucu öldürülmüştü.
İsrail ordusu, dün de hastaneye sığınan yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi zorla çıkarmıştı.
Gece saatlerinde hastanenin ortopedi birimini hedef alan İsrail saldırısında bir Filistinli öldürüldü. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin baskın düzenlediği Nasır Hastanesinden çıkan aralarında sağlık personelinin de olduğu çok sayıda kişiyi alıkoyduğunu bildirdi.
Konuya ilişkin İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise çok sayıda Filistinlinin alıkonduğu doğrulandı.
Hastanede, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin faaliyette bulunduğu iddia edilen açıklamada, İsrail güçlerinin "şüpheli olduğu" ileri sürülen bazı kişileri alıkoyduğu ifade edildi.
Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail güçlerinin Nasır Hastanesini zorla tahliye ettirmesinin "insani felakete yol açacağı" uyarısında bulunmuştu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail ordusunun uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesine baskın düzenleyerek burayı "kışlaya çevirmeye" başladığını belirtmişti.
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