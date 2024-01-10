 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Güçleri Tarafından Alıkonulan Filistinliler Silahlı İnsansız Hava Aracıyla Vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Güçleri Tarafından Alıkonulan Filistinliler Silahlı İnsansız Hava Aracıyla Vuruldu

İsrail güçleri tarafından alıkonulan ve işkence gören bir grup Filistinlinin serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra silahlı insansız hava aracıyla vurulduğu belirtildi. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği ihlaller, işkenceler ve infazlar tanıkların ifadeleriyle ortaya konulurken, bölgedeki acı ve yıkım da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

İsrail Güçleri Tarafından Alıkonulan Filistinliler Silahlı İnsansız Hava Aracıyla Vuruldu
10.01.2024 - 12:37,  Güncelleme: 12:38
Abone Ol

İsrail güçlerince Gazze'de alıkonulan ve çok ağır işkence, tehdit, hakaret ve aşağılamalara maruz kalan bir grup Filistinlinin, "eman verilerek" serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) vurulduğu belirtildi.

İsrail ordusunun kara saldırılarının ardından geri çekildiği bölgelerdeki ihlal, işkence ve infazlar, tanıkların ifadesiyle ortaya konulurken, işgalci güçlerin geride bıraktığı acı ve yıkım da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Gazze kentinde İsrail'in ihlallerine tanıklık eden Hamdallah Ebu el-Amreyn, İsrail ordusunun, Gazze'de babası ve abisinin de aralarında olduğu bir grup Filistinliye uyguladığı işkence ve saldırıyı AA muhabiriyle paylaştı.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ni karadan işgal ettiği 27 Ekim'den sonra Gazze kentinin orta kesimlerinde yer alan Er-Rimal semtine de girdiğini aktaran Amreyn, burada babası, kardeşi ve çok sayıda sivilin uzun saatler alıkonulduğunu ve "eman verilip" salıverildikten kısa süre sonra ise "sahada infaz" edildiğini anlattı.

Amreyn, İsrail güçlerinin kentteki yargısız infazlarından kurtulan sivillerin ise çok ağır işkence, tehdit, hakaret ve aşağılamalara maruz kaldıklarını kaydetti.

İsrail ordusunun, Gazze kentini karadan işgal ettikten sonra Er-Rimal semtinde yerinden edilmiş yüzlerce kişinin kaldığı Hristiyanların Kutsal Aile Okulu'na ait binaları bombaladığını söyleyen Amreyn, çevredeki binaların da topçu saldırılarıyla hedef alındığını ve bu binalara sığınan Filistinlilere yoğun ateş açıldığını kaydetti.

Amreyn, yaşlıların da askerler tarafından ihlallere ve işkencelere uğradığını belirterek, "Seksen yaşını geçmiş yaşlı bir amca, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere yerinden edilmiş sivillerin hedef alınmasını engellemeye çalıştı, ama askerler onu alıkoyarak işkence yaptı, ağır bir şekilde darbetti." diye konuştu.

İsrail güçlerinin, yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir binaya baskın düzenleyerek buradaki sivilleri dışarı çıkardığını aktaran Amreyn, askerlerin erkekleri ve çocukları okulun bahçesinde topladığını, dondurucu bir havada giysilerini çıkarmaya zorladığını ve yarı çıplak bir şekilde teşhir ettiğini anlattı.

Amreyn, İsrail askerlerinin, gözlerini bağladığı sivilleri darbettiğini, yerlerde sürüklediğini ve hakaret ettiğini belirterek, aralarında kardeşi ve babasının da olduğu Filistinlilerin ertesi güne kadar yarı çıplak halde bekletildiğini dile getirdi.

İşkence dolu saatlerin ardından İsrail'in Filistinlilere "eman vererek" salıverdiğini ve oradan ayrılmalarına müsaade ettiğini ifade eden Amreyn, "Serbest bırakılan siviller, okulun bahçesinden ayrılarak 20 metre kadar ilerledikten sonra üzerlerine SİHA'dan ateş açılarak infaz edildi. Bunların arasında kardeşim de vardı. Babam yaralı kardeşime yardım etmek isteyince onu da öldürdüler." dedi.

Filistin ve Avrupa'dan ??insan hakları örgütleri, daha önceki açıklama ve raporlarında, İsrail ordusunun 27 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden kara işgali sırasında yerinden edilmiş insanlara karşı "saha infazları" gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Gazze'deki hükümet de İsrail'in Gazze Şeridi'nde özellikle de kuzeyde uyguladığı "saha infazları" hakkında uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, SİHA, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Tarafından Alıkonulan Filistinliler Silahlı İnsansız Hava Aracıyla Vuruldu - Son Dakika


13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44
Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:35
Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında 'acil durum' ilan edecek Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek

Son Dakika
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu
10:35 Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:27 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 13:47:43. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Güçleri Tarafından Alıkonulan Filistinliler Silahlı İnsansız Hava Aracıyla Vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement